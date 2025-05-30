Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дни финансовой грамотности пройдут на Северном и Южном речных вокзалах 7 и 8 июня. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Дни финансовой грамотности в этот раз интегрированы в большой городской проект "Лето в Москве" и пройдут на речных вокзалах. Выбор неслучаен: когда-то здесь начинались торговые пути и заключались важные сделки", – рассказала руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

Зяббарова напомнила, что эти площадки стали привлекательными для горожан, так как здесь не только принимают и отправляют суда, но и продолжают развивать современные общественные пространства для отдыха и прогулок.

По словам главы департамента, дни финансовой грамотности пройдут в формате семейного фестиваля, что сделает мероприятия интересными для всех. Взрослые смогут принять участие в лекциях и мастер-классах, а дети освоят базовые знания по обращению с деньгами в форме игры.

"Так создается единая просветительская среда для москвичей всех возрастов", – отметила она.

Кроме того, по просьбам участников предыдущих мероприятий, первый раз на днях финансовой грамотности появится отдельная детская зона. В первый день детям на Северном речном вокзале предложат посчитать сокровища (доходы), контролировать пробоины в трюме корабля (расходы) и проложить курс (планирование бюджета).

Для ребят также организуют короткие минутки физической активности – палубную и штормовую зарядку. Ожидается шоу мыльных пузырей.

Также эксперты Центра финансовой грамотности Москвы разберут финансовое поведение героев популярных мультфильмов и объяснят, как составить список покупок, спланировать расходы и помочь родителям сберечь деньги. Сформировать финансовую цель можно будет на мастер-классе "Раскрась свою карту сокровищ".

Интерактивные занятия ожидают и подростков. Горожанам расскажут, как появились первые деньги, для чего нужен личный бюджет, как накопить на свою мечту и как современные технологии, включая искусственный интеллект, способны упростить управление финансами.

Студентам и школьникам старших классов организуют практикум о финансовой стратегии бизнеса. Спикерами выступит лектор общества "Знание", бизнес-тренер по финансам Марина Плигина. Взрослые также смогут принять участие в отдельной программе с заданиями и советами по финансовой грамотности.

Профессора кафедры информационной безопасности Финансового университета при правительстве Павел Ревенков и Александр Дудка расскажут о мошенниках и актуальных уловках преступников, а проверить свои знания можно будет в финансовом квизе "Морской бой". В командной игре гостям предстоит преодолеть четыре раунда.

Кроме того, эксперты дадут горожанам важные советы о том, как правильно планировать медицинские расходы, расскажут, какие программы и страховки могут уберечь от непредвиденных трат на лечение, а также о важности инвестировать в свое здоровье.

О неудачных покупках, спорах о семейном бюджете и финансовом воспитании детей граждане узнают в ходе стендап-шоу. Кроме того, Северный речной вокзал станет площадкой для отборочного тура регионального этапа II Всероссийского семейного фестиваля сбережений и инвестиций.

В программе фигурируют квиз, интерактивный калькулятор и чек-лист. Участие в мероприятиях бесплатное, зарегистрироваться можно на сайте.

Второй день финансовой грамотности пройдет уже на Южном речном вокзале. Гостей ждут лекция "Инвестиции: как поймать волну" от эксперта Глеба Юченкова. Другой специалист Дмитрий Милюшин расскажет, как превратить свои таланты и интересы в прибыльный бизнес и какие шаги к первому заработку нужно сделать.

Руководитель рабочей группы по налоговым спорам Торгово-промышленной палаты РФ Светлана Беляева подскажет гостям о механизме получения налогового вычета. Гости смогут узнать, какие документы необходимы для этого и как избежать ошибок при оформлении налоговых деклараций.

Кроме того, специалист Анастасия Осян даст гражданам советы, как правильно распланировать отдых в РФ и составить маршрут без сильного ущерба семейному бюджету.

Предусмотрены мероприятия и для детей. Юным москвичам расскажут, как устроена банковская карта и для чего она нужна, а преподаватель кафедры экономики инноваций экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова предложит старшеклассникам разработать бизнес-идеи и научит их правильно презентовать.

Заместитель директора центра подбора персонала Московского городского университета управления правительства Алиса Юматова при этом объяснит слушателям, как составить удачное резюме и получить приглашение от работодателя на собеседование.

Кроме прочего, на обоих вокзалах можно будет увидеть выставку от Банка РФ "Путешествие в детство". Места на стендах займут фотографии монет в честь сказочных героев, персонажей мультфильмов, детских писателей и самих детей.

На Южном речном вокзале, помимо этой выставки, представят экспозицию "Финансовая безопасность". Стенды помогут москвичам разобраться в популярных видах мошенничества, включая звонки от неизвестных абонентов и дипфейки.

7 и 8 июня москвичам и гостям города будут доступны VR-тренажеры, при помощи которых можно будет потренироваться управлять финансами. Также граждане смогут ответить на вопросы теста и узнать свой уровень финансовой грамотности, а также получить советы для последующего самообразования.

"Северный и Южный речные вокзалы – одни из любимых мест жителей и гостей столицы для проведения досуга. По поручению Сергея Собянина мы интегрируем эти площадки в городские проекты и фестивали", – добавил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Зарегистрироваться на мероприятия на Северном и Южном речных вокзалах можно на сайте Ruspass.

Между тем в текущем сезоне более 80 судов совершают рейсы через столицу, останавливаясь на Северном и Южном речных вокзалах. Корабли обслуживаются 25 круизными компаниями. Приобрести билеты на такие путешествия можно на сайтах туроператоров или в офисах на вокзалах.

