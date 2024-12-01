В России учреждены премии в области детской литературы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Российский кабмин учредил премии в области детской и подростковой литературы, которые будут присуждаться с 2025 года. Об этом пресс-служба правительства РФ сообщила в телеграм-канале.

Премии в размере по 1,5 миллиона рублей каждая будут вручаться в семи номинациях. Награды предусмотрены для авторов лучших прозаических произведений и стихотворений для детей и подростков.

Кроме того, премии будут вручаться за лучшую иллюстрированную книгу и за лучший издательский проект для детской и подростковой аудитории. Еще одну из премий вручат за вклад в развитие детской литературы. Лауреатов будет определять правительство на основании решения межведомственного совета по присуждению премии.

Учрежденная награда внесена в перечень международных, иностранных и российских премий за выдающиеся достижения в области науки и техники, образования, культуры, литературы, искусства, туризма и СМИ, суммы которых не подлежат налогообложению.

Ранее Сергей Собянин учредил новые премии экологической направленности. Их могут получить специалисты-экологи и волонтеры, которые реализуют в Москве природоохранные проекты.

С этого года награды будут присуждаться в номинациях "Зеленые и природоподобные решения", "Цифровизация экологических решений", а также "Экологическое волонтерство", "Экологическое просвещение" и других. Сумма вознаграждения за первое место – один миллион рублей, за второе – 500 тысяч, за третье – 300 тысяч.