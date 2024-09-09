Первая премия мира имени Льва Толстого присуждена Африканскому союзу

Фото: телеграм-канал "Премия мира имени Л. Н. Толстого"

Африканский союз (АС) стал первым лауреатом Международной премии мира имени Льва Толстого, передает ТАСС.

Церемония прошла в Большом театре, саму премию вручил председатель жюри, народный артист России, генеральный директор театра Валерий Гергиев.

Гендиректор театра подчеркнул, что награда присуждается за вклад в сохранение мира и активную миротворческую деятельность. АС, объединяющий все государства Африканского континента, выполняет важную роль в реализации актуальных вопросов на глобальном уровне, отметил Гергиев.

Глава жюри обратил внимание на беспристрастную позицию организации по наиболее актуальным вопросам мировой политики и подчеркнул, что союз выстраивает свои инициативы таким образом, чтобы не допустить вмешательства во внутренние дела суверенных государств и двойных стандартов.

В свою очередь, руководитель Африканского союза Муса Факи Махамат выразил благодарность за награду.

Фонд Международной премии мира имени Льва Толстого учредили представители Российского исторического общества, Российского военно-исторического общества и Российского фонда мира в 2022 году. Награду назвали в честь классика мировой литературы, так как его имя и масштаб наследия наиболее полно соответствуют идее и целям инициативы.

25 июля в пресс-центре Агентства "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новые площадки для сотрудничества России и Африки. Фестиваль AFROFEST и бизнес-форум "Африка зовет". Участники, среди которых были президент АНО по развитию культурно-образовательных, деловых и общественных связей "Дом Африки" Серж Фокас Одунлами и президент союза африканских диаспор в РФ Кинфу Зенебе Тафессе, обсуждали взаимоотношения России и стран африканского континента.