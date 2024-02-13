РФ планирует расширить географию полетов в Африку – МИД

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Российская сторона проводит переговоры с африканскими странами по открытию новых направлений для полетов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко.

По его словам, такая задача была поставлена решениями российско-африканских саммитов. Ткаченко отметил, что до недавнего времени авиакомпании РФ в принципе не осуществляли регулярные полеты в страны Африки к югу от Сахары.

Он напомнил, что в сентябре 2022 года "Аэрофлот" возобновил рейсы на Сейшельские острова, а в декабре 2023 года – на Маврикий.

"Ведутся переговоры и об открытии других направлений, о результатах которых будем информировать", – добавил руководитель департамента Африки.

Ранее сообщалось, что в Северной Корее начали строить новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами для приема россиян. Помимо гостиниц, на территории появятся 29 магазинов, пляж и другое.

Глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов сообщал, что Россия планирует увеличить перечень стран, которым станет доступно получение российских электронных виз. По его словам, ведомству поручено предоставить отчет по этой идее до 10 декабря 2024 года.

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