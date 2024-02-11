МИД РФ фиксирует рост интереса иностранцев посетить Россию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва фиксирует тенденцию к росту заинтересованности иностранцев посетить Россию. Об этом говорит растущее количество запросов на получение виз, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы консульского департамента МИД РФ Алексея Климова.

Отмечается, что в 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тысяч традиционных бумажных виз. По словам Климова, это намного больше, чем в 2022 году – 510 тысяч виз.

Кроме того, за первые пять месяцев после запуска в августе прошлого года проекта единой электронной визы были оформлены 170 тысяч электронных документов. Также, как отметил Климов, из общего числа в немногим более 1 миллиона виз (бумажных и электронных) 221 тысяча была выдана гражданам недружественных стран.

"Таким образом, прослеживается тенденция не только к сохранению, но и к наращиванию заинтересованности иностранцев в посещении России", – подчеркнул дипломат.

Глава консульского департамента подчеркнул, что Россия готова и впредь "держать двери открытыми" для всех иностранных граждан, дружелюбно расположенных к РФ.

Ранее глава Российского союза туриндустрии Илья Уманский заявил, что 2024 год должен стать прорывным в сфере развития въездного туризма.

До этого стало известно, что анализ данных погранслужбы ФСБ показал, что число поездок иностранных туристов в РФ выросло на 18,6% в 2023 году по сравнению с 2022 годом. Путешественники 15,4 миллиона раз пересекли границу.