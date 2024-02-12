В Северной Корее начали строить отели для туристов из РФ

Фото: РИА Новости/Илья Питалев

В Северной Корее начали строить новую Вонсан-Кальмаскую туристическую зону с 17 отелями и 37 гостиницами для приема россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство Приморского края.

Ранее Пхеньян посетила группа туристов из 98 жителей Приморского и Хабаровского края, Ленинградской, Сахалинской, Калининградской, Новосибирской областей, Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга.

Одной из точек маршрута туристов стала Вонсан-Кальмаская зона. Она расположится на площади 2,8 квадратного километра. Помимо отелей и гостиниц, на территории появятся 29 магазинов, пляж и другое.

"Ожидается, что в ближайшие годы туристическая зона начнет работу и будет принимать российских туристов", – говорится в сообщении правительства Приморского края.

Следующая группа туристов из России планирует посетить КНДР в начале марта 2024 года.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала, что туристы из РФ начали проявлять интерес к горнолыжному курорту "Масикрен" в КНДР. По ее словам, туристов привлекает удачное расположение курорта – недалеко от Пхеньяна. Кроме того, инфраструктура "Масикрен" находится на одном уровне с европейской.