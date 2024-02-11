МИД РФ сообщил о подготовке визита Путина в КНДР

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Дипломаты Москвы и Пхеньяна договариваются о сроках визита Владимира Путина в КНДР. Об этом сообщил в интервью РИА Новости директор первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.

Так, он рассказал, что еще во время саммита на космодроме "Восточный" в сентябре прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил Путина приехать в Пхеньян. При этом глава МИД КНДР Цой Сон Хи, который также недавно приезжал в РФ, подтвердил это приглашение.

В сентябре 2023 года Ким Чен Ын приехалс официальным визитом в Россию. Лидера Северной Кореи доставили в РФ на бронепоезде. Его встреча с Путиным продлилась более пяти часов.

Лидеры двух стран встретились на космодроме Восточный. Северокорейский лидер успел посетить Приморский край, встретившись с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и побывал в Дальневосточном федеральном университете.



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