В России увеличат список стран для въезда по электронной визе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия планирует увеличить перечень стран, которым станет доступно получение российских электронных виз. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава консульского департамента МИД РФ Алексей Климов.

При этом он не стал называть конкретные страны, которые могут пополнить этот список. По его словам, ведомству поручено предоставить отчет по этой идее до 10 декабря 2024 года.

Кроме того, Климов уточнил, что с 1 августа по 31 декабря 2023 года было выдано 170 тысяч электронных виз гражданам 55 иностранных государств. Сейчас, как он утверждает, выделяется востребованность электронной визы у представителей небольшого числа зарубежных стран.

"Более 90% от общего количества единых электронных виз было выдано гражданам десяти стран (Китай, Эстония, Германия, Турция, Индия, Саудовская Аравия, Латвия, Иран, Литва, Италия)", – заявил глава консульского департамента МИД РФ.

По его словам, гражданам из числа недружественных стран было выдано 43 тысячи электронных виз (25% от их общего количества).

Ранее Климов заявил, что Москва фиксирует тенденцию к росту заинтересованности иностранцев посетить Россию. Об этом говорит растущее количество запросов на получение виз, уточнил он.

Отмечается, что в 2023 году российскими дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями за рубежом были выданы 840 тысяч традиционных бумажных виз. По словам Климова, это намного больше, чем в 2022 году – 510 тысяч виз.



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