Третий саммит "Россия – Африка" пройдет в одной из африканских стран в 2026 году – МИД РФ

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Третий саммит "Россия – Африка" состоится в 2026 году в одной из африканских стран. Об этом заявил глава департамента Африки министерства иностранных дел РФ Всеволод Ткаченко.

"Исходим из того, что запланированные к ежегодному проведению в интервалах между саммитами министерские конференции позволят более четко структурировать подготовку к третьему саммиту "Россия – Африка", который в порядке очередности должен состояться в 2026 году на Африканском континенте", – приводит ТАСС слова Ткаченко.

Ранее сообщалось, что столичное правительство провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Предприниматели из Москвы встретились с партнерами из более чем 30 государств, в их числе Египет, Китай, Южно-Африканская Республика и Бахрейн.

До этого Владимир Путин в ходе встречи с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби заявил, что Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку республике. Президент РФ отметил, что у РФ и Чада большие возможности по развитию двусторонних связей.