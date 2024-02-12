Москва организовала 81 бизнес-миссию с участием партнеров из дружественных стран

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичное правительство провело 81 бизнес-миссию для укрепления сотрудничества с дружественными странами. Предприниматели из Москвы встретились с партнерами из более чем 30 государств, в их числе Египет, Китай, Южно-Африканская Республика и Бахрейн. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заммэра Наталья Сергунина добавила, что всего в бизнес-миссиях поучаствовали около 1,5 тысячи московских компаний. По ее информации, они провели 9,6 тысячи деловых встреч с потенциальными партнерами из Сербии, Турции, Бразилии, Индии, Марокко, иных дружественных государств.

Отмечается, что в рамках бизнес-миссии в Объединенные Арабские Эмираты, которая в прошлом году завершила программу, к московской делегации присоединилось 21 предприятие из индустрии красоты и текстильной отрасли, в том числе поставщики уходовой и декоративной косметики и производители одежды. У них прошло свыше 200 встреч с зарубежными коллегами.

Как уточнил учредитель московского бренда технологичной одежды Андрей Колосов, продукцией заинтересовались представители крупной сети магазинов и ряд других торговых офлайн- и онлайн-площадок.

В материале отметили, что в 2024 году Московский экспортный центр организует для предпринимателей еще 21 бизнес-миссию. Поставщики смогут представить свои товары в Таиланде, Индии, Вьетнаме, Саудовской Аравии. Также партнеры из Мексики, Китая, Южно-Африканской Республики и других государств посетят Москву.

Ранее московские производители продуктов питания презентовали свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024".

В частности, один из крупнейших в России производителей хлебобулочной продукции продемонстрировал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения.

Помимо этого, в 2023 году восемь московских предприятий вышли на рынки стран Персидского залива, СНГ и Африки благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром".

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