Московские производители представили свою продукцию на выставке "Продэкспо-2024"

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузмиченок

Московские производители продуктов питания презентовали свою продукцию на 31-й Международной выставке продуктов питания, напитков и сырья для их производства "Продэкспо-2024". Об этом сообщил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

"Пищевую промышленность города сегодня представляют более 290 предприятий, на которых заняты свыше 60 тысяч человек. Отрасль активно развивается, а производители предлагают качественную и востребованную продукцию, закрывая внутренние и внешние потребности продовольственного рынка", – приводит его слова портал мэра и правительства Москвы.

Овчинский отметил, что участие столичных предприятий в отраслевых выставках позволяет расширять сеть партнеров и привлекать инвесторов. Кроме того, это дает возможность раскрывать производственный потенциал региона.

Московские производители представили на выставке кондитерские, хлебобулочные, мясные изделия, а также молочную продукцию, напитки и снеки.

Одна из компаний представила линейку ореховых снеков – миндаль, кешью и пекан в натуральных специях.

Столичная фабрика мороженого представила на выставке три собственные торговые марки. В линейку входят ванильные, шоколадные, ореховые и фруктовые сливочные сорта мороженого, ягодные сорбеты и шербеты, классические пломбиры, эскимо, мороженое в вафельных стаканчиках, обогащенное витаминами мороженое и безлактозные десерты. Кроме того, были представлены и новинки – фисташковый пломбир и пломбир крем-брюле.

Один из крупнейших в России производителей хлебобулочной продукции продемонстрировал на выставке мучные кондитерские изделия, кремовые и упакованные торты длительного хранения.

Генеральный директор компании Юрий Мугандин назвал "Продэкспо" одним из важнейших отраслевых мероприятий в году. По его словам, благодаря выставке удалось расширить географию поставок по России, а также укрепить экспортное направление, начав поставлять продукцию в Китай, ОАЭ, Казахстан, Узбекистан, Монголию и другие страны.

Данный комбинат с 2016 года имеет статус промышленного комплекса, благодаря чему для компании действует специальный налоговый режим с послаблениями.

Сегодня 70 промышленных предприятий имеют статус промкомплекса. При этом среди них лидирует пищевая промышленность – подобный статус присвоен 24 производителям продуктов питания.

В прошлом году 8 предприятий города смогли выйти на рынки стран Персидского залива, СНГ и Африки благодаря Центру поддержки экспорта АНО "Моспром", подчеркивал ранее заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Среди них – производители световых и электроэнергетических товаров, продуктов питания, напитков и другой продукции.

До этого стало известно, что столичная компания "Теремок" изготовила более 2,8 тысяч тонн теста в 2023 году. Такого результата удалось достичь благодаря работе с новым оборудованием.

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