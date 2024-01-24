РФ продолжит оказывать гумподдержку Республике Чад – Путин

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Россия продолжит оказывать гуманитарную поддержку Республике Чад. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Владимира Путина.

Российский лидер заявил об этом в ходе встречи с президентом переходного периода Чада Махаматом Идрисом Деби.

Путин отметил, что у РФ и Чада большие возможности по развитию двусторонних связей. Россия старается оказывать поддержку республике по линии ООН, в том числе гуманитарного характера, уточнил он.

Ранее стало известно, что российская сторона планирует открыть новые диппредставительства не только в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, но и в других государствах Африканского континента.

До этого посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров заявил, что Москва имеет безвизовые соглашения с шестью государствами Африки, сейчас проходит работа и с другими странами континента.