РФ намерена открыть посольства в Африке не только в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо

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Российская сторона планирует открыть новые диппредставительства не только в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо, но и в других государствах Африканского континента. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на директора департамента Африки МИД РФ Всеволода Ткаченко.

Дипломат рассказал об этом на полях Международного конгресса "Африка ищет решения", который проходит в Санкт-Петербургском Горном университете императрицы Екатерины II.

В августе Михаил Мишустин подписал документ о возобновлении в этом году деятельности посольств России в Экваториальной Гвинее и Буркина-Фасо.

Ранее посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата "Форума партнерства Россия – Африка" Олег Озеров заявил, что Москва имеет безвизовые соглашения с шестью государствами Африки, сейчас проходит работа и с другими странами континента.

До этого стало известно, что власти Замбии работают над введением безвизового режима с РФ. В дипмиссии России в Лусаке сообщили, что российский проект о взаимной отмене виз направили на изучение замбийской стороне в 2020 году.



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