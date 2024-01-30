Бывших сотрудников ЧВК "Вагнер" разместят в 5 странах Африки – СМИ

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Бывших сотрудников частной военной компании "Вагнер" могут разместить в Буркина-Фасо, Ливии, Мали, Центрально-Африканской Республике (ЦАР) и Нигере. Об этом пишет Bloomberg.

Предполагается, что к середине 2024 года "Вагнер" в Африке заменит "Африканский корпус", который будет состоять не только из бывших вагнеровцев, но и из новичков. Журналисты, ссылаясь на близкий к Минобороны РФ источник, сообщили о возможном наборе около 20 тысяч человек.

В частности, в конце января текущего года около 100 российских военных прибыли в Буркина-Фасо для обеспечения безопасности временного главы государства Ибрагима Траоре. Также СМИ предполагает открытие штаб-квартиры корпуса в ЦАР.



Старший советник президента республики Патрик Била Коягбеле сообщил, что сейчас в стране находятся 2 000 российских военнослужащих, что в два раза больше, чем в сентябре 2023 года.

Также издание предположило, что возможное присутствие РФ в Нигере может вызвать обеспокоенность США. По информации журналистов, в декабре 2023 года в стране побывал замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров, где встретился с министром обороны страны Салифу Моди.

Ситуация, которая ранее возникла с ЧВК "Вагнер", является пробелом, который допустили в Минобороны России, заявил Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции в конце 2023 года.

Президент назвал проблемой тот факт, что в РФ частные военные компании не предусмотрены законом, а государство не заключало контракты с участниками боевых действий из состава ЧВК в зоне СВО. Путин также призвал восстановить права вагнеровцев.

В целом опыт группы "Вагнер" был "корявым", поскольку не основывался на законе, уточнял ранее Путин. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможном возвращении бойцов ЧВК к участию в спецоперации, рекомендовал обратиться с ним в Минобороны РФ.

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