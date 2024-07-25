25 июля, 16:10M24.RU
Организаторы рассказали о программе фестиваля AFROFEST
25 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новые площадки для сотрудничества России и Африки. Фестиваль AFROFEST и бизнес-форум "Африка зовет".
О программе мероприятий и взаимоотношениях России и стран африканского континента рассказали:
- президент АНО по развитию культурно-образовательных, деловых и общественных связей "Дом Африки", председатель делового клуба для предпринимателей и топ-менеджеров стран Евразии и Африки "Африка Зовет!", президент ассоциации бенинской диаспоры в России Серж Фокас Одунлами;
- советник посла Эфиопии в России, президент ассоциации эфиопской общины в России, президент союза африканских диаспор в России Кинфу Зенебе Тафессе;
- директор фестиваля AFROFEST Анна Михеева.