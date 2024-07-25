Организаторы рассказали о программе фестиваля AFROFEST

25 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новые площадки для сотрудничества России и Африки. Фестиваль AFROFEST и бизнес-форум "Африка зовет".

О программе мероприятий и взаимоотношениях России и стран африканского континента рассказали:

