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25 июля, 16:10

M24.RU

Организаторы рассказали о программе фестиваля AFROFEST

Организаторы рассказали о программе фестиваля AFROFEST

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25 июля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" прошла пресс-конференция на тему "Новые площадки для сотрудничества России и Африки. Фестиваль AFROFEST и бизнес-форум "Африка зовет".

О программе мероприятий и взаимоотношениях России и стран африканского континента рассказали:

  • президент АНО по развитию культурно-образовательных, деловых и общественных связей "Дом Африки", председатель делового клуба для предпринимателей и топ-менеджеров стран Евразии и Африки "Африка Зовет!", президент ассоциации бенинской диаспоры в России Серж Фокас Одунлами;
  • советник посла Эфиопии в России, президент ассоциации эфиопской общины в России, президент союза африканских диаспор в России Кинфу Зенебе Тафессе;
  • директор фестиваля AFROFEST Анна Михеева.
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