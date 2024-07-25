Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве провели реконструкцию в 19 зданиях бывших кинотеатров, среди которых был общественный центр "Орион" в Лосиноостровском районе, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр напомнил, что в течение многих лет кинотеатр, расположенный на улице Летчика Бабушкина, был местом притяжения для жителей северо-востока города. Однако в 1990-х годах здание было закрыто. По прошествии нескольких десятилетий оно устарело как морально, так и физически.

Градоначальник отметил, что после реконструкции центр снова открылся для всех желающих. С помощью технологии 3D-сканирования удалось восстановить историческую вывеску. Специалисты также украсили центральный вход отреставрированными большими люстрами необычной формы, а само здание отдекорировали подсветкой.

При этом внутреннее помещение было организовано по принципу городской площади. Там создали большой атриум, торговые и общественные зоны которого плавно переходят друг в друга. Вместе с тем на крыше реставраторы установили летнюю веранду с панорамным видом на находящийся неподалеку сквер.

Собянин уточнил, что реконструкция позволила увеличить площадь общественного центра практически в четыре раза. В здании появились два дополнительных подземных этажа.

Власти города планируют организовывать здесь мастер-классы, занятия в спортивных секциях и студиях хореографии, а также в музыкальных классах. Кроме того, здесь откроется Центр московского долголетия. К настоящему моменту уже начали работать фитнес-центр, торговая зона и фуд-холл.

До конча 2024 года планируется открыть шесть общественных центров, которые будут располагаться в разных районах Москвы, еще один начнет работать в 2025-м, резюмировал мэр.

Между тем комплексную реконструкцию проведут в учебных корпусах двух колледжей, находящихся на юге Москвы. В проект попали три корпуса Московского технологического колледжа и два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно".

