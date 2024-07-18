Собянин принял решение о реконструкции корпусов двух колледжей Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В учебных корпусах двух колледжей, находящихся на юге столицы, проведут комплексную реконструкцию. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

В проект попали три корпуса Московского технологического колледжа, расположенных на Автозаводской улице, два корпуса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно", возведенных на улице Генерала Белова, отметил мэр.

Специалисты создадут современную образовательную среду для более чем восьми тысяч студентов и преподавателей. Собянин добавил, что все работы проведут в период с 2025 по 2028 год.

Тем временем число желающих поступить в московские колледжи в этом году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. На начало июля абитуриенты подали свыше 65 тысяч заявлений.

По словам заммэра Анастасии Раковой, такая тенденция показывает высокий спрос на получение прикладного образования. Сейчас, по ее мнению, дети заинтересованы в том, чтобы получить практические и профильные навыки, а также востребованную профессию практически с гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям.