Число желающих поступить в столичные колледжи выросло в 2,5 раза

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число желающих поступить в московские колледжи в этом году выросло в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. Абитуриенты уже подали свыше 65 тысяч заявлений, сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заммэра Анастасию Ракову.

Она рассказала, что в городе трансформируется система среднего профессионального образования (СПО): создаются современные программы обучения, проходит модернизация инфраструктуры, выстраивается партнерство с ведущими работодателями. По словам Раковой, в прошлом году число абитуриентов среди учеников 9-х и 11-х классов составило чуть более 30 тысяч человек, в этом же году за три недели приемной кампании – 23 тысячи человек.

Заммэра считает, что такая тенденция показывает высокий спрос на получение прикладного образования. Сейчас, по ее мнению, дети заинтересованы в том, чтобы получить практические и профильные навыки, а также востребованную профессию практически с гарантированным трудоустройством к ведущим работодателям.

В последние годы молодые люди чаще выбирают для получения образования колледжи, что связано с высоким спросом на специалистов среднего звена в разных отраслях столичной экономики. Профессионалы нужны в таких сферах, как транспорт, промышленность, гостеприимство, строительство, финансы, торговля и других.

Популярностью у абитуриентов Москвы пользуются специальности "сервис по химической обработке изделий", "мастер отделочных строительных и декоративных работ", "мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства", "реставратор памятников каменного и деревянного зодчества", а также "строительство и эксплуатация инженерных сооружений".

В перечне наиболее достойно оплачиваемых и нужных столице профессий оказались "аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья", "технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов", "технология обработки алмазов" и "эксплуатация транспортного электрооборудования и автоматики".

Помимо этого, в 2024 году впервые открылся набор на такие специальности, как "эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования", "техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства", "химическая технология производства химических соединений", "мастер по изготовлению швейных изделий", "мастер полиграфического производства", "технология переработки древесины", "торговое дело" и "мастер флористического сервиса".

Приемная кампания в столичные колледжи продлится до 15 августа. Абитуриенты могут подать электронное заявление на портале mos.ru или сделать это в образовательном учреждении с помощью экспертов приемной кампании.

Ранее сообщалось, что "Московская техническая школа" (МТШ) начнет готовить специалистов по информационной безопасности. Разработкой направления займутся представители ведущих московских вузов и компаний. Всего около 20 организаций. В данный момент в МТШ доступно более 200 курсов по 10 общим и четырем спецнаправлениям.