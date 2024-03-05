В Москве отремонтировали фасад дома, в котором расположен кинотеатр "Искра"

Фото: Фонд капительного ремонта Москвы

В Москве к финалу подошел капремонт здания, в котором находится кинотеатр "Искра". Об этом сообщили в пресс-службе столичного Фонда капитального ремонта.

По данным фонда, в ходе работ специалисты восстановили фасад жилого дома 10 на улице Костякова. Само здание было возведено по индивидуальному проекту, оно представляет собой яркий пример довоенной советской архитектуры. Специалисты обновили его облик, сохранив декоративные элементы.

В пресс-службе заявили, что дом уникален не только своим внешним видом, но и историей. В частности, расположенный на первом этаже детский кинотеатр показывал фильмы даже в период Великой Отечественной войны.

"Перед началом капитального ремонта был создан уникальный проект проведения работ, в котором учли все нюансы объекта как конструктивные, так и эстетические. Подобрали качественные отечественные материалы. Главная задача, которая стояла перед специалистами, – наряду с проведением работ по обновлению конструктива фасада восстановить лепной декор и архитектурные элементы дома", – говорится в сообщении.

На первом этапе мероприятий специалисты осуществили расчистку и промывку плоскостей. После этого они заделали трещины строительным составом и обработали места намокания антигрибковым и укрепляющим средством.

Потом специалисты привели в порядок штукатурный слой и восстановили архитектурные элементы с использованием современных технологий. Сами фасады окрасили, сохранив историческое колористическое решение.

Особое внимание было уделено балконам. Специалисты восстановили плиты и положили новое напольное покрытие, очистив и окрасив не только стены, но и цоколь, внешние оконные и дверные откосы.

Здание было построено в 1939 году в стиле советского неоклассицизма, уточнили в пресс-службе. Дом имеет сложную планировку. Во двор можно попасть, если войти сбоку или же воспользоваться центральной аркой. Три нижних этажа рустованы, верхние – украшены пилястрами и барельефами. Между пятым и шестым этажами можно заметить широкий многопрофильный карниз. В свою очередь, дворовые фасады были построены в более лаконичной стилистике с типовыми окнами.

Ранее стало известно о завершении ремонта на фасадах трех домов, украшенных изображениями животных. Работы прошли в рамках региональной программы капитального ремонта. Здания расположены на улице Садовой-Кудринской, в Большом Кисловском и Даевом переулках. Их построили в Москве в 1912–1913 годах.

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