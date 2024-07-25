Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Уже 19 бывших кинотеатров в Москве переделали в современные общественные центры, до конца 2024 года откроется еще шесть таких комплексов. Как меняется облик и назначение этих зданий, Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале на примере старого советского кинотеатра "Орион".

В здании появились новые торговые и общественные зоны, на его плоской крыше открыли летнюю веранду, запустили фитнес-центр и фудхолл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.