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25 июля, 17:45

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Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

Собянин объявил об открытии общественного центра "Орион" после обновления

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Уже 19 бывших кинотеатров в Москве переделали в современные общественные центры, до конца 2024 года откроется еще шесть таких комплексов. Как меняется облик и назначение этих зданий, Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале на примере старого советского кинотеатра "Орион".

В здании появились новые торговые и общественные зоны, на его плоской крыше открыли летнюю веранду, запустили фитнес-центр и фудхолл. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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