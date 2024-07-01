Первый военно-социальный центр МО РФ для участников СВО открылся в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве состоялась церемония открытия первого военно-социального центра министерства обороны РФ. Об этом рассказала замминистра Росси Анна Цивилева, передает ТАСС.

В нем военнослужащие, участники СВО смогут получить административные, информационные, страховые и финансовые услуги.

"Сейчас очень важный момент, когда открывается военно-социальный центр, мы создаем бесшовное взаимодействие между действующими военнослужащими и теми, кто увольняется в запас, демобилизуется, выходит за периметр Минобороны", – сказала Цивилева.

На сегодняшний день фонд "Защитники Отечества" получил свыше 1,4 миллиона обращений и запросов на оказание помощи. Из них 70% касается именно действующих военнослужащих. Теперь для этой категории работает целый центр.

Для оперативного решения вопросов, связанных с социальными гарантиями, такими как жилищное, медицинское обеспечение, оказание содействия членам семей в розыске военнослужащих, привлечены сотрудники соответствующих органов военного управления.

Центр работает в режиме "единого окна". На его территории также открылись отделения банков, в которых военнослужащие могут получить электронное удостоверение ветерана боевых действий – карту "СВОи".

Ранее Владимир Путин подписал закон, которым супругам погибших участников СВО разрешается получать сразу два пенсионных пособия по потере кормильца.

Действие документа распространяется на женщин, которые не вступили в брак повторно и ухаживают за детьми младше 23 лет с правом на льготу. Речь идет о супругах погибших военных, которые проходили службу по призыву, а также участвовали в добровольческих формированиях.

