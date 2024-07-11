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11 июля, 08:45

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Собянин: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

Собянин: в Зеленограде будут благоустроены две зоны отдыха

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В Зеленограде благоустроят две зоны отдыха. Об этом в своем личном блоге рассказал Сергей Собянин. Одна из них находится у пруда "Быково болото". Там появится единый спортивный кластер для различных тренировок и обновленная игровая площадка для детей. Также специалисты приведут в порядок водоем.

Вторая зона расположена у озера Школьного. Там проведут реабилитацию водоема, очистят пляж, укрепят берега, реконструируют мост через плотину и расширят сеть прогулочных дорожек. Также на месте обустроят пляжную зону, создадут спортивные и детские площадки и место для летних кафе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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