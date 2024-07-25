В московской больнице после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В московских больницах после ракетного удара по Севастополю остается один ребенок, сообщила РИА Новости заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По словам вице-мэра, 13 человек уже выписали. Всего после трагедии в Севастополе в столичные клиники доставили 14 пострадавших, в том числе 6 детей. Большая часть из них находилась в тяжелом состоянии. 12 человек, включая 3 детей, были в реанимации и в отделении интенсивной терапии.

"Благодаря профессионализму столичных врачей пострадавшие быстро пошли на поправку. Сейчас в НИИ детской хирургии и травматологии остается один ребенок. Врачи отмечают положительную динамику, оценивая его состояние средней тяжести, и совсем скоро его также удастся выписать", – уточнила Ракова.

Украинские военные нанесли ракетный удар по Севастополю 23 июня. В результате атаки ранения получили 153 человека, еще 4 погибли.

Официальный представитель Пентагона в свою очередь заявил, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара Украины. Он рассказал, что, по оценкам оборонного ведомства США, запущенная ВСУ ракета направлялась к военной цели на территории Крыма, но была перехвачена российскими военными, что привело к падению осколков на пляж.