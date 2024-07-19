Более 25 новостроек по программе реновации переданы под заселение в ЮАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На юге столицы с начала программы реновации под заселение город передал 27 новых жилых комплексов. Об этом заявил заммэра Владимир Ефимов.

Он отметил, что ЮАО стал одним их первых, где началось переселение по программе реновации. Всего там планируется переселить 378 домов, новые квартиры получат больше 82 тысяч человек. Кроме того, сейчас около 12 тысяч жителей уже переехали в 27 домов, еще примерно 700 человек переезжают, указал Ефимов.

В данный момент в новые дома въезжают жители Западного Бирюлева, Донского района, Нагатино-Садовников, Царицына и других районов этого округа. На юге города уже отпраздновали новоселье или еще переезжают 79 домов. Больше всего новоселов находятся в Царицыне, Нагатинском Затоне и Нагорном, уточнил глава столичного департамента градостроительной политика Владислав Овчинский.

Ранее сообщалось, что с начала этого года под заселение по программе реновации для 15 тысяч человек было передано порядка 30 жилых комплексов в 21 столичном районе. Больше всего новых домов передали под заселение в ВАО – 12 новостроек. Еще пять – в ЗАО и ЮВАО, рассказал Ефимов.

Также в Царицыне в 2025 году появятся три жилых корпуса по реновации. Их построят по индивидуальному проекту. Фасады зданий будут сделаны из навесных трехслойных стеновых панелей, облицованных пиленым фасадным керамическим кирпичом. Новые дома возведут по адресу Кантемировская улица, дом 5. Сейчас рабочие строят монолитные конструкции зданий.