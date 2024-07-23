Певица Светлана Сурганова посетила единый пункт отбора на службу по контракту в Москве

Певица Светлана Сурганова вместе с гитаристом Валерием Тхаем выступила перед военными в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве. Там музыкантам провели экскурсию и рассказали о работе центра.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова уже больше года. Онлайн-запись в учреждение и вся информация о его работе размещене на портале mos.ru.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.