23 июля, 17:45Общество
Певица Светлана Сурганова посетила единый пункт отбора на службу по контракту в Москве
Певица Светлана Сурганова вместе с гитаристом Валерием Тхаем выступила перед военными в едином пункте отбора на службу по контракту в Москве. Там музыкантам провели экскурсию и рассказали о работе центра.
Единый пункт отбора на военную службу по контракту работает на улице Яблочкова уже больше года. Онлайн-запись в учреждение и вся информация о его работе размещене на портале mos.ru.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.