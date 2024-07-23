Контрактники из Москвы получат за службу от 5,2 млн рублей за первый год

Военнослужащие, которые заключают контракт в Москве, получат единовременную выплату от правительства столицы. Общая сумма денежного довольствия будет зависеть от места прохождения службы, а также от звания, воинской должности, выслуги лет и других факторов.

В результате общая сумма выплат контрактнику с учетом ежемесячного денежного довольствия, московских и федеральных мер поддержки превысит 5,2 миллиона рублей за первый год службы.

Полную информацию можно получить в едином пункте отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.