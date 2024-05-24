"Мой район": единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Бутырский район

Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве продолжает работу в каждодневном режиме. Записаться на службу приходят все больше жителей столицы и других городов. Для комфорта посетителей единый пункт отбора работает в режиме одного окна.

Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения. Подробнее — в программе "Мой район".

