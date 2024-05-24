Движение транспорта ограничат в Москве 26 мая

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24 мая, 19:00

Город

"Мой район": единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Бутырский район

"Мой район": единый пункт отбора на военную службу на улице Яблочкова. Бутырский район

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Единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова в Москве продолжает работу в каждодневном режиме. Записаться на службу приходят все больше жителей столицы и других городов. Для комфорта посетителей единый пункт отбора работает в режиме одного окна.

Военнослужащим гарантированы высокая заработная плата, полный социальный пакет, льготы, а также дополнительные выплаты за особые достижения. Подробнее — в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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