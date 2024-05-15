РБК: российские кинотеатры возобновили прокат пиратских фильмов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Российские кинотеатры вернулись к теневому прокату зарубежных фильмов после отказа от пиратского контента, последовавшего за ультиматумом прокатчиков. Такие ленты не показывались на протяжении месяца.

Участники рынка приняли решение о возобновлении предсеансного обслуживания, пишет РБК. Они оказались вынуждены поступить таким образом, чтобы избежать закрытия. Эта ситуация сложилась в связи с тем, что легальный прокат российского кино не принес ожидаемых сборов, пишут СМИ.

На данный момент иностранные фильмы можно посмотреть в кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга, Хабаровска, Нижнего Новгорода и ряда других городов.

Предсеансное обслуживание было исключено из афиш крупных сетей кинотеатров 18 апреля. С этого дня и до 12 мая Ассоциация владельцев кинотеатров рекомендовала отказываться от пиратского контента, отдавая предпочтение российским фильмам. Со стороны ряда дистрибьюторов сетям кинотеатров были направлены письма с требованием не показывать пиратский контент на протяжении этого времени. В данных документах подчеркивалось, что при невыполнении этих условий дистрибьюторы не станут продлевать лицензии на ленты. Такой шаг мог привести к невозможности их демонстрации в будущем.

Ранее стало известно, что Фонд кино намерен поддержать создание 15 фильмов, в числе которых "Буратино" и "Чебурашка-2". Представители организации указали, что процедура отбора на поддержку художественных национальных кинокартин лидеров российского кинопроизводства завершена и данное решение является окончательным.