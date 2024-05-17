Молодожены рассказали о своей свадьбе в Москве

Телеканал Москва 24 запустил еженедельную рубрику "Теле-теле-тесто", в которой будут рассказывать, что происходит в московских ЗАГСах в мае. Многие россияне устраивают церемонии в последний весенний месяц, несмотря на распространенную примету о том, что в мае нельзя жениться.

Так, молодожены София и Райдель рассказали о своей встрече и свадьбе. Подробнее о том, как церемонии проходят в столичном Дворце бракосочетания № 1, – в эфире телеканала Москва 24.

