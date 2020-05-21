"Мой район": озеленение Москвы

Красочные клумбы из тюльпанов, роз, ирисов и пионов, композиции из ели и туи в форме сказочных фигур, цветущие вишневые деревья, яблони, груши и сиреневые сады украшают парки и улицы столицы, чем впечатляют туристов из европейских стран. На данный момент Москва – самый зеленый мегаполис мира. За последние 13 лет в рамках городских программ было высажено более 13 миллионов деревьев и кустарников.

О чем мечтают ландшафтные архитекторы Москвы? В чем секрет живописных московских клумб? Как посадка деревьев стала доброй традицией для многих жителей столицы? Об этом – в программе "Мой район".