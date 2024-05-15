"Город без окраин": Воскресенское

Наталья Малышева переехала в Воскресенское в 1993 году – задолго до того, как поселение вошло в состав Москвы. Тогда это был небольшой поселок из деревенских и дачных домов, где не было развитой инфраструктуры. Однако после того, как эта территория стала частью Новомосковского административного округа, здесь все изменилось.

Героиня выпуска пройдется по реконструированному парку у реки Цыганка, а также посетит отремонтированный Совет ветеранов и школу, к которой восемь лет назад пристроили несколько новых корпусов. Подробности – в программе "Город без окраин".