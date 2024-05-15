Движение транспорта перекроют в центре Москвы 18 мая

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15 мая, 10:45

Город

"Город без окраин": Воскресенское

"Город без окраин": Воскресенское

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Наталья Малышева переехала в Воскресенское в 1993 году – задолго до того, как поселение вошло в состав Москвы. Тогда это был небольшой поселок из деревенских и дачных домов, где не было развитой инфраструктуры. Однако после того, как эта территория стала частью Новомосковского административного округа, здесь все изменилось.

Героиня выпуска пройдется по реконструированному парку у реки Цыганка, а также посетит отремонтированный Совет ветеранов и школу, к которой восемь лет назад пристроили несколько новых корпусов. Подробности – в программе "Город без окраин".

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Программа: Город без окраин
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