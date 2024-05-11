"Актуальный репортаж": строители начали реставрацию дома на Кутузовском проспекте

В столице стартовала реставрация дома сталинской эпохи на Кутузовском проспекте. Строители уже покрасили фасад и отремонтировали балконы. В подвале здания специалисты обустроили мастерскую для восстановления капителей.

По словам начальника отдела технического надзора ФКР Москвы по ЗАО Армена Мкртчяна, некоторые элементы строения восстанавливаются в течение считанных дней, другие же требует кропотливой работы, которая может длиться неделями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.