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11 мая, 07:45

Город

"Актуальный репортаж": строители начали реставрацию дома на Кутузовском проспекте

"Актуальный репортаж": строители начали реставрацию дома на Кутузовском проспекте

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В столице стартовала реставрация дома сталинской эпохи на Кутузовском проспекте. Строители уже покрасили фасад и отремонтировали балконы. В подвале здания специалисты обустроили мастерскую для восстановления капителей.

По словам начальника отдела технического надзора ФКР Москвы по ЗАО Армена Мкртчяна, некоторые элементы строения восстанавливаются в течение считанных дней, другие же требует кропотливой работы, которая может длиться неделями. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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