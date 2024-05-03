Спасатели завершат подготовку к новому купальному сезону в Москве до 20 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подготовка к новому купальному сезону в столице близится к завершению, рассказал глава Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.

"В целом подготовка всех спасательных служб Москвы к летнему купальному сезону 2024 года проходит по плану, находится на завершающем этапе и будет полностью завершена до 20 мая", – уточнил он Агентству "Москва".

Для предотвращения несчастных случаев специалисты на постоянной основе патрулируют водоемы, отметил Волков.

Также вместе с правоохранителями проводятся рейды по выявлению детей до 14 лет, которые отдыхают вблизи водных объектов без присмотра родителей, добавил он. В прошлом году специалисты обнаружили более 330 таких детей.

Глава МГПСС подчеркнул, что иногда спасателям приходится проводить реанимационные мероприятия. В 2023 году удалось спасти таким образом четырех граждан, резюмировал он.

Ранее специалисты начали локальные работы по подготовке к летнему сезону в Серебряном бору. Здесь планируется благоустроить пляж и комфортные зоны отдыха у воды.

Кроме того, для обеспечения безопасности граждан в парке подготовят спасательные вышки и посты охраны, круглосуточное патрулирование и систему видеонаблюдения.

