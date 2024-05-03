03 мая, 16:41Безопасность
Спасатели завершат подготовку к новому купальному сезону в Москве до 20 мая
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Подготовка к новому купальному сезону в столице близится к завершению, рассказал глава Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах Владимир Волков.
"В целом подготовка всех спасательных служб Москвы к летнему купальному сезону 2024 года проходит по плану, находится на завершающем этапе и будет полностью завершена до 20 мая", – уточнил он Агентству "Москва".
Для предотвращения несчастных случаев специалисты на постоянной основе патрулируют водоемы, отметил Волков.
Также вместе с правоохранителями проводятся рейды по выявлению детей до 14 лет, которые отдыхают вблизи водных объектов без присмотра родителей, добавил он. В прошлом году специалисты обнаружили более 330 таких детей.
Глава МГПСС подчеркнул, что иногда спасателям приходится проводить реанимационные мероприятия. В 2023 году удалось спасти таким образом четырех граждан, резюмировал он.
Ранее специалисты начали локальные работы по подготовке к летнему сезону в Серебряном бору. Здесь планируется благоустроить пляж и комфортные зоны отдыха у воды.
Кроме того, для обеспечения безопасности граждан в парке подготовят спасательные вышки и посты охраны, круглосуточное патрулирование и систему видеонаблюдения.
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