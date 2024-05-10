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Новости

10 мая, 14:45

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Французский бронеавтомобиль АМХ-10RC стал одним из экспонатов выставки трофейной техники

Французский бронеавтомобиль АМХ-10RC стал одним из экспонатов выставки трофейной техники

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Французская боевая бронированная машина АМХ-10RC является одним из экспонатов выставки трофейной техники на Поклонной горе в Москве. Она застряла в окопе, была брошена ВСУ и захвачена российской армией в Донецкой Народной Республике. На ней практически нет повреждений.

Выставка трофейной техники работает с 1 мая, посетить ее можно до конца месяца. Подробности об экспонатах выставки – в эфире телеканала Москва 24.

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