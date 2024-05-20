Суд отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД по делу о мошенничестве

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Столичный суд отправил под домашний арест топ-менеджера "дочки" РЖД Георгия Черкезова по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции Москвы.

Первому заместителю генерального директора АО "ВРК-1" избрали меру пресечения в виде домашнего ареста на 1 месяц и 2 суток, то есть до 19 июля 2024 года. По данным пресс-службы, его обвиняют в преступлении по части 4 статьи 159 УК РФ.

По версии следствия, Черкезов использовал сведения, которыми он обладал благодаря своей должности, в корыстных целях личного обогащения. Там указали, что он действовал в составе группы лиц и организовывал контракты по заниженной стоимости, из-за чего РЖД понесли материальный ущерб.



Ранее СКР возбуждал уголовные дела по фактам коммерческого подкупа при ремонте грузовых вагонов в вагоноремонтных депо АО "ВРК-1", АО "ВРК-2" и АО "ВРК-3", а также других организаций. По данным ведомства, фигурантами являлись 18 человек.

По данным следствия, руководство и сотрудники фирмы "Модум-транс" с 2015 по 2018 год систематически получали незаконные деньги за ремонт вагонов. В общей сложности фигуранты дела получили более 20 миллионов рублей, добавляли в СКР.

