20 мая, 18:09Происшествия
Пожар на месте обстрела пригорода Луганска потушен
Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"
Сотрудники МЧС потушили пожар на месте украинского обстрела поселка Юбилейного в пригороде Луганска, сообщает ТАСС.
Полную ликвидацию возгорания объявили в 16:07.
В результате ЧП пострадали 12 человек. В настоящее время в больницах находятся девять пострадавших, еще трое проходят амбулаторное лечение.
В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.
Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками.