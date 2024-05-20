Пожар на месте обстрела пригорода Луганска потушен

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Сотрудники МЧС потушили пожар на месте украинского обстрела поселка Юбилейного в пригороде Луганска, сообщает ТАСС.

Полную ликвидацию возгорания объявили в 16:07.

В результате ЧП пострадали 12 человек. В настоящее время в больницах находятся девять пострадавших, еще трое проходят амбулаторное лечение.

В свою очередь, глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

Позже стало известно, что обстрел привел к пожару. Огнем был охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками.

