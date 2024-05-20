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20 мая, 11:34

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Пасечник: ВСУ нанесли удар западным оружием по окрестностям Луганска

ВСУ ударили западным оружием по окрестностям Луганска

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Терпя поражение на фронте, украинские вооруженные формирования бьют по мирным домам и объектам гражданской инфраструктуры", – написал он.

Пасечник сообщил, что на месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Ранее три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР. Еще шесть человек получили ранения. Удар украинских войск привел к пожару.

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