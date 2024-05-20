Пять человек пострадали при обстреле пригорода Луганска

Фото: телеграм-канал "Леонид Пасечник"

Пять человек пострадали при обстреле французскими ракетами SCALP-EG поселка Юбилейного. Им оказывается необходимая медпомощь. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник в своем телеграм-канале.



В результате, по его словам, на месте происшествия произошел пожар. Так, огнем охвачен жилой дом, а десятки других зданий посечены осколками. При этом взрывной волной были выбиты стекла в нескольких строениях. Пасечник уже распорядился, чтобы сотрудники администрации оценили ущерб от украинской атаки.

"Хочу поблагодарить представителей всех служб за быструю, слаженную и самоотверженную работу. На данный момент важно приложить максимум усилий, чтобы сохранить жизни людей", – заключил он.

Ранее Пасечник сообщил, что украинские войска нанесли удар с использованием западного оружия по окрестностям Луганска. На месте происшествия работают спасатели МЧС и сотрудники правоохранительных органов.

До этого три человека погибли в результате удара ВСУ по Краснодону в ЛНР. Еще шесть человек получили ранения. Удар украинских войск привел к пожару.

