"Безопасный город": москвичам рассказали, как тренируются спасатели на воде

Столичные спасатели начали тренироваться перед началом нового купального сезона. Всего в Москве трудятся 465 спасателей МГПСС. Для их работы подготовлены более 150 плавательных средств.

Отмечается, что у специалистов есть 30 секунд на получение сигнала и определение места происшествия. Еще столько же на то, чтобы погрузиться в катер. На место происшествия необходимо прибыть за 3,5 минуты.

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