08 мая, 21:30Безопасность
"Безопасный город": москвичам рассказали, как тренируются спасатели на воде
Столичные спасатели начали тренироваться перед началом нового купального сезона. Всего в Москве трудятся 465 спасателей МГПСС. Для их работы подготовлены более 150 плавательных средств.
Отмечается, что у специалистов есть 30 секунд на получение сигнала и определение места происшествия. Еще столько же на то, чтобы погрузиться в катер. На место происшествия необходимо прибыть за 3,5 минуты.
Подробнее – в программе "Безопасный город".
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