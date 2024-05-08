Движение в ЦАО и ЮВАО будет перекрыто 9 мая

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08 мая, 21:30

Безопасность

"Безопасный город": москвичам рассказали, как тренируются спасатели на воде

"Безопасный город": москвичам рассказали, как тренируются спасатели на воде

"Безопасный город": москвичам рассказали о работе водолазов Росгвардии

"Безопасный город": МВД и Росгвардия обеспечили безопасность во время Пасхи в Москве

Эксперт рассказал, как в РФ пройдут учения с нестратегическим ядерным оружием

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ВС РФ отработают подготовку и применение нестратегического ядерного оружия

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Столичные спасатели начали тренироваться перед началом нового купального сезона. Всего в Москве трудятся 465 спасателей МГПСС. Для их работы подготовлены более 150 плавательных средств.

Отмечается, что у специалистов есть 30 секунд на получение сигнала и определение места происшествия. Еще столько же на то, чтобы погрузиться в катер. На место происшествия необходимо прибыть за 3,5 минуты.

Подробнее – в программе "Безопасный город".

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Программа: Безопасный город
безопасностьвидеоАлександр Астахов
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