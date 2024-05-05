Полиция на выявила правонарушений в регионах РФ в пасхальную ночь

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Полиция на выявила правонарушений в регионах РФ в ночь празднования Светлой Пасхи. Соответствующая информация появилась в телеграм-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

"В ночь с 4 на 5 мая более чем в 7,1 тысячи населенных пунктов РФ состоялось свыше 12,9 тысячи торжественных богослужений и крестных ходов. Принятыми мерами нарушений общественного порядка не допущено", – говорится в ее публикации.

Представитель ведомства обратила внимание, что за безопасность на мероприятиях отвечали более 48 тысяч полицейских.

Около 2 миллионов граждан посетили пасхальные богослужения в Москве за все праздничные дни. Мероприятия состоялись в 549 храмах столицы.

Свыше 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечивали безопасность в ночь на 5 мая. Кроме того, перед самим праздником были проведены комплексные проверки пожарных систем на религиозных объектах.

