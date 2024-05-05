Столичные службы обеспечили пожарную безопасность пасхальных богослужений

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 700 сотрудников пожарно-спасательного гарнизона и добровольцев обеспечили безопасность пасхальных богослужений в ночь на 5 мая в Москве. Об этом столичный комплекс городского хозяйства сообщил в телеграм-канале.

Как рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, религиозные мероприятия прошли более чем в 500 храмах, церквях и монастырях. Пожарная безопасность всех связанных с празднованием Пасхи богослужений обеспечена в полном объеме, происшествий не было, добавил он.

В публикации указано, что перед праздником были проведены комплексные проверки систем пожарной безопасности на религиозных объектах. Сотрудники МЧС России также провели профилактические беседы с верующими и священнослужителями, напомнили им о мерах безопасности при обращении с огнем и порядке использования первичных средств пожаротушения.

Ранее сообщалось, что богослужения в честь Пасхи во все праздничные дни посетили порядка двух миллионов человек. За безопасностью церковных мероприятий следили сотрудники Росгвардии и полиции.