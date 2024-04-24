Движение на ряде улиц Москвы перекроют 26 апреля

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24 апреля, 19:30

Безопасность

Москвичам напомнили правила безопасности на природе

Москвичам напомнили правила безопасности на природе

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В преддверии майских праздников в МЧС еще раз напомнили москвичам о правилах безопасности во время отдыха на природе. Так, директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов призвал горожан не пользоваться открытым огнем во время порывистого ветра.

Кроме того, он подчеркнул, что жечь костры и использовать мангалы следует только на оборудованных площадках. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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