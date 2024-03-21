Литва возобновила прием большегрузов из Калининградской области

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Литва возобновила прием грузовиков из Калининградской области. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС) России в своем телеграм-канале.

В публикации указано, что за 1,5 часа литовская сторона приняла шесть большегрузов из Калининградской области, в очереди находятся еще 140 грузовиков.

Ранее ведомство сообщало, что с 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одной грузовой машины из России. Тогда было известно, что на пункте пропуска "Чернышевское" образовалась очередь из 140 большегрузов, еще 25 стояли на нейтральной полосе.

До этого в РЖД указали, что решение Литвы закрыть погранпункты для РФ и запрет на посадку и высадку пассажиров на некоторых станциях не скажется на транзите поездов в Калининград. Погранпункты Лаворишкес и Райгардас закрыли 1 марта этого года.

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