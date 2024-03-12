Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими номерами

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Литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками (ГРЗ). Об этом сообщает пресс-служба таможни.

Российский автомобиль задержали на пункте пропуска "Мядининкай" 11 марта, примерно в 23 часа по местному времени. За рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который собирался выехать из Литвы и продолжить путь в Белоруссии.

"При проверке документов, представленных водителем, выяснилось, что владельцем автомобиля является совершенно другой человек – гражданин России", – уточнили в таможне.

Автомобилист заявил, что ничего не знал об ограничениях. Против него составили административный протокол, а машину стоимостью 41 690 евро – конфисковали.

Литва перестала пропускать автомобили с российскими ГРЗ с 11 сентября 2023 года. Владельцам транспорта нужно было либо в течение 6 месяцев покинуть страну, либо перерегистрировать авто.

Позднее таможня назначила начало процедур конфискаций на 11 марта 2024 года. Исключение касалось лишь следующих транзитом в Калининградскую область или из нее. Причем на этот путь таможня дает лишь 24 часа, а во время путешествия в автомобиле должен быть его владелец.

Российские дипломаты в беседе с журналистами сказали, что РФ ответит Литве на конфискацию автомобилей с российскими номерами. Москва, по их словам, будет расценивать эти действия как грабеж на государственном уровне.

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