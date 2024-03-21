21 марта, 13:38Транспорт
Литва прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области
Фото: ТАСС/EPA/WOJTEK JARGILO
Литва перестала пропускать грузовые машины из Калининградской области на территорию республики. ФТС РФ написала об этом в своем официальном телеграм-канале.
"Литовская сторона прекратила пропуск грузовых машин из Калининградской области. С 23:00 20 марта Литва без объяснения причин не приняла ни одного грузовика из России", – отмечается в публикации.
По информации ведомства, в настоящее время на пункте пропуска "Чернышевское" возникла очередь из 140 машин. Еще 25 большегрузов стоят на нейтральной полосе.
Ранее литовская таможня конфисковала первый автомобиль с российскими государственными регистрационными знаками.
Машину задержали на пункте пропуска "Мядининкай" 11 марта, примерно в 23:00 по местному времени. За рулем Audi Q7 находился гражданин Молдавии, который собирался выехать из Литвы и продолжить путь в Белоруссии.
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