Депутат Бессараб поддержала механизм "второй руки" для переводов пенсионеров

Центробанк выступил в поддержку того, чтобы на законодательном уровне обязать кредитные организации предоставлять сервис "второй руки". При помощи этого механизма пенсионеры могут назначить доверенное лицо, которое будет контролировать их банковские операции. В настоящее время наличие такой услуги для банков носит рекомендательный характер. Рассказываем, как работает сервис и готовы ли поддержать законопроект в Госдуме.



Защитить уязвимую категорию

Случаи, когда мошенники убеждают пенсионеров перевести им свои сбережения, не являются редкостью. С целью предотвратить подобные ситуации ЦБ РФ еще в 2021 году порекомендовал кредитным организациям внедрить сервис "второй руки". Он предполагает, что один клиент банка может попросить назначить другого человека, обслуживающегося там же, своим помощником по банковским операциям. Таким образом, доверенное лицо получает право отклонять их или подтверждать.

Осенью прошлого года группа депутатов внесла в Госдуму проект закона, по которому ведущие кредитные организации в обязательном порядке должны предоставлять сервис "второй руки". Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в минувшую среду, 10 апреля, заявила, что регулятор поддерживает такое решение.





Эльвира Набиуллина глава Центробанка Часто на такую удочку мошенников попадаются пожилые люди... Мы банкам рекомендовали такой сервис, но считаем, что было бы правильно закрепить его законодательно.

Один из авторов законопроекта, депутат Наталья Костенко объяснила РБК, что клиенты будут самостоятельно принимать решения о подключении сервиса. "Это будет платная услуга. Думаю, ко второму чтению мы можем предусмотреть большую вариативность в части ее реализации в каждом банке исходя из запроса клиентов и сделать этот инструмент более гибким", – уточнила она.



Разумный контроль

Сервис "второй руки" к настоящему моменту зарекомендовал себя как действенный инструмент защиты от аферистов, заявил в беседе с РИА Новости депутат Госдумы Антон Немкин.

"Наши пенсионеры плохо владеют интернетом и не очень хорошо представляют себе принцип работы финансовых структур, их сайтов и сервисов – и именно на это ориентируются мошенники. Поэтому в целом идея "второй руки" действительно может спасти средства части потенциальных жертв", – объяснил парламентарий.

По словам Немкина, к решению о переводе средств следует подключать подкованных людей, которые знают тонкости цифровых сервисов. В идеале – это молодой родственник.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с Москвой 24 заявила, что нижняя палата парламента может одобрить законопроект о сервисе "второй руки".





Светлана Бессараб депутат Госдумы Думаю, такой инструмент может быть необходимым в отдельных случаях. Госдума, скорее всего, его примет. Важно, чтобы такой услугой гражданин пользовался только на условиях полной добровольности.

По словам парламентария, важно исключить случаи мошенничества со стороны родственников, которые контролируют банковские операции. "Это должно быть явное согласие, заверенное нотариально, заверено в банке. При личном участии человека, когда есть опасения, что в силу обстоятельств мошенники и неграмотные финансовые действия самого гражданина могут привести к потере доходов", – добавила она.

В прошлом году злоумышленники украли 15,8 миллиарда рублей у клиентов банка, следует из данных ЦБ РФ. Кредитные организации сумели предотвратить хищения на 5,8 триллиона.

