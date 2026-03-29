29 марта, 16:42Происшествия
Пожар в строящемся здании на юге Москвы ликвидирован
Пожар в строящемся здании на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС
В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.
О возгорании в строящемся здании на набережной Марка Шагала стало известно 29 марта. Загорелись строительные материалы. Пожар был оперативно локализован.
Ранее пожарные потушили возгорание в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Там огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. В ходе тушения были спасены четверо жильцов дома. В результате случившегося никто не пострадал.