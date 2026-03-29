Пожар в строящемся здании на юге Москвы ликвидирован, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС

В ведомстве отметили, что сведений о пострадавших в ходе инцидента не поступало.

О возгорании в строящемся здании на набережной Марка Шагала стало известно 29 марта. Загорелись строительные материалы. Пожар был оперативно локализован.

Ранее пожарные потушили возгорание в одной из квартир жилого дома на улице Белореченской в Москве. Там огонь охватил личные вещи и мебель на балконах, а также в комнате одной из квартир. В ходе тушения были спасены четверо жильцов дома. В результате случившегося никто не пострадал.

