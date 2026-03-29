В МИД РФ вызвана временная поверенная Британии

Временная поверенная в делах Великобритании в Москве Дейни Долакия вызвана в МИД РФ, рассказали ТАСС в российском внешнеполитическом ведомстве.

Однако каких-либо подробностей по данному факту не привели.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер выдал разрешение, согласно которому военнослужащие Британии могут задерживать якобы принадлежащие России суда, которые проходят через воды королевства. Таким образом Лондон стремится усилить давление на Москву.

Кроме того, посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны Североатлантического альянса планируют устроить частичную или полную морскую блокаду России. По его словам, многие государства НАТО переводят балтийско-арктический регион на "казарменное положение".

