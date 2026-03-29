29 марта, 16:11

Культура

Фестиваль "Театральный бульвар" стал лауреатом премии "Событие года" в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Фестиваль "Театральный бульвар" стал лауреатом премии "Событие года" в Москве, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Вручение наград ежегодной национальной премии состоялось в "Доме союзов". Фестиваль был организован столичным департаментом культуры и занял первое место в номинации "Фестиваль года", а также второе место в номинации "Культурное событие года" и "Лучший городской праздник". Помимо этого, он замкнул тройку лидеров в номинации "Театрализованный перформанс года".

Всего в "Театральном бульваре" приняли участие более 3 тысяч артистов, не только из 40 регионов РФ, но и из других стран, таких как Мексика, Япония, Франция и других.

Ранее в Москве состоялась церемония вручения почетных премий "Золотая Маска", которыми награждают за выдающийся вклад в развитие театрального искусства. Лауреатами стали, например, президент Высшего театрального училища имени М. С. Щепкина Борис Любимов, актрисы Ирина Муравьева и Людмила Чурсина, худрук Московского театра "Эрмитаж" Михаил Левитин и другие.

