Воскресенье, 29 марта, стало самым теплым днем в Москве в этом году. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

По словам синоптика, днем 29 марта столбик термометра на метеостанции ВДНХ поднялся до 15,3 градуса. По его словам, это самая высокая температура, наблюдавшаяся в столице в этом году.

До этого самым теплым днем в этом году было признано 27 марта. Тогда воздух прогрелся до 14,5 градуса. Однако метеоролог предупредил, что информация о точном значении максимальной температуры для 29 марта появится лишь после 21:00.

Леус предположил, что отметка после поступления точных данных может приблизиться к суточному рекорду 29 апреля, который был установлен в 2020 году. Тогда температура воздуха составила 17,4 градуса тепла.

Ранее метеоролог Михаил Семенов сообщил, что в конце апреля в Москве и регионах Центральной России ожидается жаркая погода. В этот период температура в светлое время суток поднимется почти до летних значений – 18–21 градус тепла.

Однако до наступления жары москвичей ждут периоды похолодания и обильных осадков, предупредил метеоролог. Причем, по мнению Семенова, в апреле будут идти не только дожди, но и мокрый снег.

